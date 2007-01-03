Россия не выполняет обещаний решить проблему с нефтью

Беларусь согласилась подписать невыгодное соглашение с Россией по поставкам природного газа в обмен на обещание решить проблему с нефтью. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения страны энергоресурсами.

Глава государства напомнил, что в конце прошлого года Российская Федерация сделала в отношении Беларуси "крайне недружественные шаги, если не сказать больше, в сфере торгово-экономических отношений, взвинтив практически в 2,5 раза цены на газ и подняв цену на нефть до такого уровня, что она фактически нам оказалась ненужной". Как пояснил Александр Лукашенко, в этом случае Беларусь на каждой тонне переработки нефти теряет до $50-60. "Такая цена нас не устраивает, и такой бизнес в мире нигде не существует", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что он дал прямое указание премьер-министру "подписать невыгодное соглашение с Российской Федерацией по поставкам и ценам природного газа на будущий год - они действительно невыгодные для Беларуси". Президент Беларуси пояснил: "Я сделал этот шаг, потому что правительство и руководство Российской Федерации пообещало нам решить проблему с нефтью. Было заявлено: как только будет решен вопрос по контрактам на природный газ и транзит газа в Европу через Беларусь, будет решен вопрос по поставкам сырой нефти".

Предложения белорусской стороны России были изложены давно. Беларусь согласна на введение пошлин на светлые нефтепродукты, и готова делить эти пошлины наполовину - 50х50. "Как я понимаю, на сегодняшний день этот вопрос не решен", - подчеркнул Президент.