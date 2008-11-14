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Россия и Беларусь заключили соглашение о стабилизационном кредите на два миллиарда долларов

14 ноября 2008 11:53
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Накануне вечером документ подписали вице-премьер – министр финансов России Алексей Кудрин и министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

В Министерстве финансов Беларуси сообщили, что привлечение российского кредита направлено на рост торговли и экономического потенциала Беларуси. Это также обеспечит дальнейшее развитие торгово-экономических связей между Беларусью и Россией. 

Первый транш – один миллиард долларов наша страна получит уже в ближайшие дни. Кредит для Беларуси будет предоставлен сроком на 15 лет. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по повышению конкурентоспособности национальных экономик.

# Экономика

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