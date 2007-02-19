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Россия и Беларусь в поиске новых методов взаимовыгодного партнерства

19 февраля 2007 11:54
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В Санкт-Петербурге открылось представительство Белорусской торгово-промышленной палаты по Северо-западному федеральному округу России. Оно создано в рамках реализации программы развития двусторонних связей между странами. Основными задачами представительства станет содействие развитию взаимовыгодного партнерства, расширению экспортного потенциала белорусских субъектов хозяйствования, увеличению взаимного товарооборота и привлечению в Беларусь российских инвестиций.
# Экономика

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