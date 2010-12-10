Россия и Беларусь отменили пошлины на нефть с 2011 года

Единое экономическое пространство в рамках Таможенного союза начнет полноценно функционировать с 1 января 2012 года. Это закреплено в декларации, принятой главами государств таможенной тройки по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза. До начала заседания, по инициативе российской стороны, состоялась двусторонняя встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев общались более полутора часов и, вопреки скептикам, сняли все острые вопросы по нефти и газу.

Погода во Внуково не удивила — в Москве легкий мороз, как и в Минске. Эти два дня проходят в российской столице под знаком интеграции. График работы белорусского Президента в первый день был плотным, в программе и заседание Межгоссовета ЕврАзЭС, и таможенной тройки — два саммита за один день.

Но неожиданно по инициативе российской стороны вне программы возникла встреча Лукашенко и Медведева. Переговоры длились полтора часа, источник в делегации сообщил: это был конструктивный разговор в дружеской атмосфере. Разговор без прессы, но стало известно, что все острые вопросы между сторонами сняты — в частности, по нефти и газу. Уже потом Александр Лукашенко заявил — это прорыв для белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко:

Мы сегодня констатируем факт создания Единого экономического пространства. Мы подписали все 17 документов, которые формируют это Единое экономическое пространство. Но, чтобы их подписать, надо было снять эти недоразумения, которые портили наши отношения. Чтобы подписать документы по ЕЭП, надо было снять вопросы этого дня. Например, вопросы таможенных пошлин между Беларусью и Россией, да и Казахстаном — на нефтепродукты, на нефть, поставляемую в Беларусь. Такие пошлины существовали. Я хочу поблагодарить всех россиян, руководство России за то, что сегодня, до встречи в рамках Таможенного союза, мы собрались в Кремле — белорусская и российская делегации, возглавляемые главами государств — и все вопросы, о которых я сказал, были сняты.

До этого дня скептики потирали руки: Беларусь и Россия — стратегические партнеры, но в последнее время не все было гладко, и именно на уровне большой политики. Руководство соседнего государства настаивает на жестком прагматизме в отношениях с Беларусью, но официальная Москва уже осознала: конфронтация ни выгоды, ни пользы не приносит. И взаимная торговля, и промышленная кооперация обязывают: в России 15 миллионов человек завязаны на совместную работу с Беларусью.

Страны возвращаются к докризисному товарообороту постепенно, как было решено, с 1 января Беларусь будет беспошлинно получать нефть и нефтепродукты в Таможенном союзе.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Отныне — и это бессрочно подписанное соглашение — поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа внутри Таможенного союза трех государств буду осуществляться беспошлинно. Важно и то, что эти поставки будут осуществляться безо всякого квотирования и подобных ограничений.

Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана почти год как есть. Это самый значимый проект на площадке Евразийского экономического сообщества. Но в полном формате он еще не заработал, во взаимной торговле оставались изъятия — экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые идут в Беларусь. Утверждали, что все изменит ЕЭП. Как идут к Единому экономическому пространству и обсуждали 9 декабря Лукашенко, Назарбаев и Медведев.

Президенты отмечают — идут семимильными шагами. Формирование нормативно-правовой базы завершено. Из этого пакета подписали соглашения о свободном движении капитала и согласованной макроэкономической и валютной политике государств. Президенты Беларуси, России и Казахстана подверждают: с 1 января 2012 года ЕЭП начнет функционировать. Все белорусские инициативы были учтены. Итоги двусторонних переговоров действительно дали зеленый свет для движения в Единое экономическое пространство.

Неслучайно эти два объединения — ЕврАзЭС и Таможенный союз — так тесно переплетаются друг с другом. Общение лидеров таможенной тройки предваряло саммит ЕврАзЭС. Это как если бы три друга, задумав, общее прибыльное дело, осуждали свои планы и наработки в присутствии других товарищей, чтобы и проинформировать и заинтересовать. Таможенный союз открыт для других стран, как и Единое экономическое пространство. В первую очередь, для Таджикистан и Кыргызстана. В перспективе от ЕЭП намерены двигаться к Евразийскому экономическому союзу, а это еще более тесная интеграция для стран.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Теперь перед экспертами стоит задача провести все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу подписанных документов с тем, чтобы с 1 января 2012 года стартовала работа Единого экономического пространства. Тогда будет проводиться согласованная экономическая политика, обеспечено свободное движение капитала, услуг, рабочей силы, предоставлен доступ к инфраструктуре государств ЕЭП.

Этот год — юбилейный для ЕврАзЭС, объединению исполняется 10 лет. Но варится оно больше в своем соку, а должно, считают в Беларуси, больше контактировать с международными организациями и вообще со странами. Страны же сообщества в ближайшие три года планируют вести согласованую экономическую политику, развивать общий энергетический рынок, транспортный союз, взаимодействовать в ВПК и других сферах — все то, что хотели, но не смогли сделать раньше.

В повестке дня значился и проект договора об обращении в суд ЕврАзЭС. Пока он, а точнее, его процедуры затупанны и носят рекомендательный характер. Белорусской стороне хотелось бы, чтобы этот наднациональный орган был главным арбитром в разрешении вопросов между хозяйственниками стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

10 декабря работа интеграционных объединений продолжится: пройдет заседание Совета глав государств СНГ и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.