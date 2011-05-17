Россия готова предоставить Беларуси кредит в сумме более $6 млрд

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича.

По словам Александра Лукашенко, в настоящее время всё уже практически сделано, и Беларусь может получить этот кредит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Я хотел бы услышать в концентрированном выражении всё то, что происходит на валютном и потребительском рынках, прежде всего. Я знаю, вы вчера собирались, якобы выработали очередное решение, но еще раз хочу вас предупредить, чтобы вы представили мне объективную оценку, чтоб я наконец мог сделать определенные выводы, потому что докладчиков много, а вывод должен быть один. Это первое.

Я только что говорил с Президентом России Дмитрием Анатольевичем. Он позвонил мне. У нас идут переговоры с Российской Федерацией о предоставлении стабилизационного кредита на поддержание курса белорусского рубля. По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно, и не срочно, если это нам не нужно, отреагировать на это. И это примерно $3 млрд 100 млн долларов, если мы, конечно, будем подписывать с ними соответствующее соглашение. Что он мне сказал, у нас практически сделано. Мы можем получить этот кредит, тем более что $3 млрд — под будущие продажи наших товаров. Нас готовы прокредитовать. Итого получается 6 с лишним млрд долларов. Этого достаточно в этом году не только для стабилизации, но и для того, чтобы иметь солидные золотовалютные резервы. Но при этом надо иметь в виду, что экономика у нас все-таки растет, ВВП — примерно 11% — это высокий ВВП. Конечно, немного средств не хватает, поскольку еще высокие цены на нефть, сырье, комплектующие и так далее. Это объективно. Но это временные трудности, и я хотел бы, чтобы правительство и Национальный банк не очень-то здесь усердствовали в плане заемных средств, потому что их придется возвращать. Поэтому ориентация на то, что жить надо по средствам.

Я специально неделю был в сельскохозяйственных организациях. Смотрел, что там происходит, в глубинке Витебской области — там, где проблем больше, чем достаточно. Никакой катастрофы нет. Хозяйства работают устойчиво, нормально, а вот что сейчас происходит на валютном и потребительском рынках и в целом стране — я и в магазинах был — и в сельских, и городских — я хотел бы от вас услышать объективно — всё, что происходит. Если надо сейчас, чтобы я бросал все дела и подключился к этому вопросу — хорошо, давайте я буду заниматься. Если пока ситуация управляемая и вы видите перспективу, тогда не будем горячиться, будем спокойны в этом направлении действовать.