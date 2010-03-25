Российское издание: У нас нет реальных экономических сдвигов в отношениях с Венесуэлой, а у Беларуси товарооборот с Венесуэлой в разы больше российского

Пресса активно обсуждает успехи Беларуси на латиноамериканском векторе в целом и в Венесуэле в частности

Так, издание «Правда.Ру», доверяя мнению профессора Высшей школы экономики Ивана Родионова, утверждает следующее:

«Намерения Чавеса и Лукашенко легко выполнимы. Нефть разных брендов, в том числе венесуэльская, широко торгуется на биржах западных стран, причем в её цену уже заложена стоимость транспортировки той или иной марки. Поэтому Минск вполне может её закупать. И один из вариантов, при котором венесуэльская нефть может попасть в Беларусь, — её транспортировка танкерами. Таким образом, техническая реализация «нефтяного соглашения» Беларуси и Венесуэлы выглядит вполне осуществимой».

Интернет-издание «Комментарии.ру» цитирует эксперта по внешней политике Евгению Войко:

«...попытка выстроить эффективное топливное взаимодействие с Венесуэлой ориентирована, прежде всего, на возможность подстраховки в случае сбоя в российских поставках. Кроме того, в ответ на готовность закупать нефть Венесуэлы, Беларусь получает возможность расширить свое присутствие на местном рынке. Строительство промышленных объектов и газификация населенных пунктов — это возможность создать дополнительные рабочие места для своих работников».

А вот Русский Newsweek анализирует ситуацию, используя обилие эпитетов:

«Лукашенко и Президент Уго Чавес договорились о поставках в Беларусь нефти. Так, у Минска появился независимый от Кремля поставщик энергоресурсов. А Лукашенко своим триумфальным визитом передал привет и вице-премьеру Игорю Сечину, который, помимо нефтяного бизнеса, курирует отношения Москвы и Каракаса. Несмотря на все громкие заявления, у нас нет реальных экономических сдвигов в отношениях с Венесуэлой, а у Беларуси товарооборот с Венесуэлой в разы больше российского».

Так говорит заместитель главы российско-венесуэльского делового совета Владимир Семаго. Он называет белорусскую сделку в Венесуэле «личным провалом Сечина».