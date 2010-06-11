Российский «Республиканский банк» планирует открыть дочернее предприятие в Беларуси

Его работа будет социально направленной и рассчитана на развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране.

Всего в настоящее время на территории республики зарегистрировано 9 представительств иностранных банков из России, Германии, Литвы и Латвии.

Анна Малеева, председатель Правления ЗАО «Республиканский банк»:

Будут в белорусской линейке вклады, которые направлены на привлечение более льготных условий размещения денежных средств физическими лицами для отдельных социальных категорий — это ветераны, многодетные семьи, инвалиды.

Геннадий Селезнев, председатель Совета директоров банка ЗАО «Республиканский банк»:

Появляются новые возможности. Я не исключаю возможность, что здесь будут появляться всё новые банки, так как в условиях создания Таможенного союза и Единого экономического пространства здесь будет огромное поле деятельности для финансовых институтов.