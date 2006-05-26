Российский <Внешторгбанк> намерен приобрести контрольный пакет белорусского <Славнефтебанка>

Беларусь заинтересована в приходе капитала <Внешторгбанка>. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с президентом-председателем правления российского <Внешторгбанка> Андреем Костиным.

Российский финансист готов вкладывать инвестиции не только в банковский сектор, но и в нефтепереработку, энергетику, недвижимость и даже в АПК.

Денег много не бывает. Бывают свободные деньги, для которых нет работы. Российский <Внешторгбанк> своему капиталу нашел работу и в Беларуси. В планах главы одного из крупных банков Центральной и Восточной Европы Андрея Костина - усиление своего присутствия у нас в стране и работа в качестве белорусского банка. Официальный Минск не против капитала <Внешторгбанка>. Президент Беларуси готов обсуждать все аспекты сотрудничества и принимать решения: <Мы заинтересованы, чтобы такой колоссальный банк как Внешторгбанк пришел в Беларусь, мы заинтересованы в инвестициях <Внешторгбанка>.



На начало года Внешторгбанком установлены корреспондентские отношения с 16 белорусскими банками. А в 2004 - 2005 годах в российский банк направлено пять проектов по финансированию юридических лиц - резидентов Беларуси. Александр Лукашенко дал понять, что желание иностранных банков работать в Беларуси велико. Но страна хотела бы сотрудничать <со своими>. <Со своими> - легче, пояснил Президент Беларуси. Да и рейтинговые агентства относят Внешторгбанк к высшей группе надежности.

Общаясь после встречи с белорусским лидером, с прессой Андрей Костин о других планах говорит обтекаемо. Словом, финансист. Большие деньги огласки не любят. Всё коммерческая тайна. Развитие белорусской экономики оценил. Перспективы видит. Сегодня Внешторгбанк готов приобрести белорусский <Славнефтебанк>. Андрей Костин: <Главный итог - Президент одобрил наше предложение приобрести контрольный пакет одного из белорусских банков и начать свою деятельность>.

И еще одна цитата: <Александр Лукашенко рассказал о дальнейшем развитии белорусской экономики. И перспективы здесь очень хорошие, поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционной деятельности не только в банковском секторе, но и в основных отраслях экономики Беларуси>, - подчеркнул глава <Внешторгбанка>. И добавил, что на встрече речь шла о социальной ответственности бизнеса. В частности, обсуждены программы в области спорта, культуры и социальной поддержки населения, которые банк также намерен реализовывать в Беларуси.