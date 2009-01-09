Российский "Газпром" увеличил транзит газа через Беларусь в зарубежные страны до 117 миллионов кубометров в сутки

Всего с начала года предприятие увеличило транзит через нашу территорию на 35 миллионов 100 тысяч кубометров в сутки. Больше всего транспортировка возросла по газопроводу "Ямал-Европа", на 20% по газотранспортной системе "Белтрансгаза". Напомним, альтернативные поставки газа, в том числе через Беларусь, европейским потребителям были увеличены с 1 января в связи с сокращением транзитных поставок через Украину.