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Российский "Газпром" увеличил транзит газа через Беларусь в зарубежные страны до 117 миллионов кубометров в сутки

09 января 2009 11:55
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Всего с начала года предприятие увеличило транзит через нашу территорию на 35 миллионов 100 тысяч кубометров в сутки. Больше всего транспортировка возросла по газопроводу "Ямал-Европа", на 20% по газотранспортной системе "Белтрансгаза". Напомним, альтернативные поставки газа, в том числе через Беларусь, европейским потребителям были увеличены с 1 января в связи с сокращением транзитных поставок через Украину.
# Экономика

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