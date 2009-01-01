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Российский Газпром 1 января прекратил поставки газа в Украину

01 января 2009 14:16
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Контракт на газоснабжение истек в 9:00 по минскому времени. Объем сокращения составил 90 миллионов кубометров. Транзит газа в Европу продолжается в прежнем объеме. Переговоры о заключении нового соглашения пока не принесли результатов. Российская сторона потребовала погашения долгов за потребленное топливо. В свою очередь Киев утверждает, что необходимые средства уже выделены и перечислены. Однако в "Газпроме" заявили: на счета компании эти деньги пока не поступали.
# Экономика

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