Российский Газпром 1 января прекратил поставки газа в Украину

Контракт на газоснабжение истек в 9:00 по минскому времени. Объем сокращения составил 90 миллионов кубометров. Транзит газа в Европу продолжается в прежнем объеме. Переговоры о заключении нового соглашения пока не принесли результатов. Российская сторона потребовала погашения долгов за потребленное топливо. В свою очередь Киев утверждает, что необходимые средства уже выделены и перечислены. Однако в "Газпроме" заявили: на счета компании эти деньги пока не поступали.