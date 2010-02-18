Российский бизнес должен расширить присутствие в экономике Беларуси

Об этом говорят в Минске участники первого бизнес-форума «Россия-Беларусь-2010». В нашей стране созданы благоприятные условия для инвестирования, что привлекает многие государства вкладывать в нашу экономику серьезные деньги и создавать совместные предприятия.

Более тысячи организаций и предприятий в Беларуси создано с российским капиталом. Развивать в нашей стране свой бизнес российские предприниматели считают выгодным и перспективным. В Беларусь в прошлом году поступило более 9 миллиардов иностранных инвестиций. Свыше 6 миллиардов в экономику страны – это российские поступления. Беларусь также принимает активное участие в инвестировании российских предприятий. При этом, сотрудничество между двумя странами носит долгосрочный и перспективный характер.

К слову, уникальность нынешнего форума именно в том, что представители российских розничных сетей приехали в Минск, чтобы обсудить с белорусскими производителями условия поставок наших товаров в их магазины. Такая схема работы позволит наладить сбыт продукции напрямую, без посредников, что, естественно, снизит цену товара. Причем, российских бизнесменов интересует не только продовольствие, но и наши товары народного потребления.