Российский автопром выедет на младенцах

«Единая Россия» разработала законопроект, по которому материнский капитал можно будет тратить на покупку автомобиля российского производства.

По мнению авторов проекта, это поддержит и автопром, и рождаемость.

Действующий закон предусматривает, что материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование для детей, а также для формирования накопительной части трудовой пенсии для женщин, родивших второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года.

Условия, согласно законопроекту, к автомобилю выдвигаются следующие: он должен быть новым и произведенным в России. Цена автомобиля не ограничена.

Эту инициативу эксперты и правозащитники воспринимают весьма скептически. Аналитик Дмитрий Баранов полагает, что женщины с двумя детьми найдут материнскому капиталу лучшее применение, чем потратить их на «Жигули». «Если здраво посмотреть на эту инициативу, то трудно себе представить, что в России найдется много людей, готовых на свой материнский капитал приобрести для своей большой семьи маленькую машину, – говорит он.

Руководитель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин также считает инициативу единоросса неэффективной. «Появление этого законопроекта означает, что все остальные меры, предпринимавшиеся для реанимации российского автопрома, – пошлины на ввоз иномарок, сотни миллиардов рублей поддержки «АвтоВАЗу» и кредитные программы – ничего не дали. Можно ожидать, что и материнский капитал автопром не поддержит», – уверен Похмелкин.

На сегодня материнского капитала гарантированно хватит на приобретение нескольких легковых моделей, собираемых в России: это «Лада Калина» (254 000–318 000 тыс. руб.) и ряд ультрадешевых автомобилей производства «АвтоВАЗа» (от 161 тыс. руб. за ВАЗ-2105). За Renault Logan уже, скорее всего, придется доплачивать, пишет Газета.ru.