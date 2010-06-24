Российские СМИ замечают: Россия частенько бьет кнутом по соседям

Причем многие отмечают, что России не впервой использовать метод кнута, и бьёт она им обычно по соседям.
Сайт Комментарии.Ру:
22 июня 1941 — начало Великой Отечественной Войны.
2010 — начало газовой войны Россия-Белоруссия.
Результат предсказуем — симпатий белорусов к нам не прибавится. А это, пожалуй, единственный народ на постсоветском пространстве, который считает нас родственным и для которого мы не «проклятые москали». При этом более чем понятно, что газ — это лишь средство мести Лукашенко за неуважуху к Кремлю.
Издание «Время новостей»:
Сейчас «Газпром» из «охотника» вдруг стал «дичью», не получив от Минска главного, чего хотели в Кремле и Белом доме, — капитуляции по вопросам Таможенного союза. Более того, Александр Лукашенко решил превратиться из должника в кредитора и побить Москву ее же оружием.
Радио «Эхо Москвы»:
Немногим ранее Владимир Путин заявил о необходимости создания в Калининградской области постоянного газового хранилища.
Но вот незадача, произнесены были эти слова в самый разгар газового кризиса, когда уже ситуация с подачей газа в Беларусь зашла в тупик.
Как в таких условиях не согласиться с самым распространённым среди калининградцев мнением, что Кремлю, по большому счёту, на проблемы анклава наплевать.