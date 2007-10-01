Прямой эфир

Российские, литовские и белорусские таможенники упрощают взаимосвязи

01 октября 2007 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Перемещение товаров между Калининградской областью и остальной территорией Союзного Государства с 1 октября упрощено. Вся информация о пересечении российско-литовской границы транспорта с товаром производства России будет передаваться в электронном виде на пункты пропуска литовско-белорусской границы. Достигнув нашего пункта, перевозчик свободно ее пересекает. Далее информация о грузе передается через Минск в Москву и Калининград.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
01 октября 2007 07:41

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть в Беларуси увеличена

30 сентября 2007 14:13

Европейские требования к белорусским автомобилям

28 сентября 2007 14:05

Аграрии Беларуси завершают уборку картофеля