Российские, литовские и белорусские таможенники упрощают взаимосвязи

Перемещение товаров между Калининградской областью и остальной территорией Союзного Государства с 1 октября упрощено. Вся информация о пересечении российско-литовской границы транспорта с товаром производства России будет передаваться в электронном виде на пункты пропуска литовско-белорусской границы. Достигнув нашего пункта, перевозчик свободно ее пересекает. Далее информация о грузе передается через Минск в Москву и Калининград.