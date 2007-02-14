Российские бизнесмены заинтересованы в партнерстве с Беларусью

Делегация Вологодской области, которая находится с визитом в Беларуси, посетит Гродненский регион.

Гости познакомятся с работой предприятий мясомолочной отрасли, лесопромышленного и градостроительного комплексов, а также проведут переговоры по вопросам регионального сотрудничества.

Тем временем в Минске продолжаются Дни делового сотрудничества со Смоленском. В белорусскую столицу прибыла делегация Смоленской области, в составе которой представители шести предприятий, заинтересованных в поиске партнеров на белорусском рынке. Сегодня представители деловых кругов российского региона посетят концерн "Белресурсы" и проведут переговоры с его руководством.