Российская сторона сорвала переговоры по условиям поставок нефти

Об этом сообщило информагентство БЕЛТА со ссылкой на источник в белорусской делегации.

«Сегодня весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России. По состоянию на 14.00 в результате работы экспертов позиции сторон были максимально сближены», — подчеркнул он.

Однако после этого российские переговорщики взяли тайм-аут для доклада руководству правительства Российской Федерации. «По возвращении российские переговорщики фактически отказались от всех достигнутых договоренностей и вернулись на позицию начала года, — сообщил источник. — И это притом, что накануне сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае согласования условий на уровне экспертов для подписания соответствующих документов сегодня в Москву во второй половине выедет первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко».

Таким образом, по словам специалиста, российская сторона заняла «недоговороспособную» позицию. Несмотря на это, белорусская сторона готова к продолжению переговоров, исходя из действующей правовой базы белорусско-российских отношений.

Делегация белорусских экспертов остается в Москве.