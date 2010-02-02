Российская сельхозпродукция не может конкурировать с импортом из Беларуси - эксперт

Нормативы продовольственной безопасности в России невозможно выполнить без искусственного ограничения импорта. Такое мнение высказал заместитель директора по консультационной работе Центра фискальной политики РФ Александр Дерюгин. Он пояснил, что сегодня российское сельское хозяйство по многим направлениям нерентабельно, поэтому ему тяжело конкурировать с импортом, в частности, с Украиной и Беларусью.

«Мы можем производить такие объемы, но не слишком благоприятный климат, бюрократия и другие факторы делают продукцию нерентабельной. Я не вижу, каким образом можно сейчас заставить покупать в основном отечественную продукцию без каких-то действий по ограничению импорта - введения пошлин, квот и так далее», - сказал эксперт.

Решать проблему, по его словам, нужно в двух направлениях: внедрять новые технологии и снижать экономические барьеры. Так, отметил эксперт, «не секрет, что существуют региональные границы: сельхозпродукцию из одного региона не пускают в другой».