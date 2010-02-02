Российская сельхозпродукция не может конкурировать с импортом из Беларуси - эксперт

«Мы можем производить такие объемы, но не слишком благоприятный климат, бюрократия и другие факторы делают продукцию нерентабельной. Я не вижу, каким образом можно сейчас заставить покупать в основном отечественную продукцию без каких-то действий по ограничению импорта - введения пошлин, квот и так далее», - сказал эксперт.
Решать проблему, по его словам, нужно в двух направлениях: внедрять новые технологии и снижать экономические барьеры. Так, отметил эксперт, «не секрет, что существуют региональные границы: сельхозпродукцию из одного региона не пускают в другой».
Напомним, президент России Дмитрий Медведев подписал доктрину продовольственной безопасности. В ней, в частности, определены пороговые значения доли отечественной продукции на российском рынке. Для зерна эта доля составляет 95%, для мяса - 85%, для молока - 90%, сообщает baltinfo.ru.