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Российская компания "Сильвинит" не может изменить условия работы белорусской калийной компании

02 июня 2006 08:50
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Вхождение российской компании "Сильвинит" - производителя калийных удобрений - в состав белорусской калийной компании может произойти к концу нынешнего - началу следующего года, считают в белорусском Правительстве.

Как известно, в эту компанию сейчас входят "БеларусьКалий" и российский "УралКалий". Учитывая, что белорусская калийная компания владеет 39-ю процентами мировых экспортных поставок калийных удобрений, с присоединением "Сильвинита" их объем превысит 50%. 

Пока же существует некоторое недопонимание с российской стороны, вызванное стремлением компании "Сильвинита" изменить условия работы белорусской калийной компании. "Мы на это пойти не можем", - подчеркнул 1-ый заместитель Главы белорусского правительства Владимир Семашко.

# Экономика

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