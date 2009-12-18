России угрожает дефицит молочных продуктов

Как сообщают российские СМИ, из-за нехватки сырья в торговых сетях страны начались перебои с поставками.

В частности, сетевые магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске недополучают до сорока процентов молочной продукции от объема заявок. Переработчики в последнее время выполняют заказы предприятий лишь наполовину. Молочный союз России видит выход из кризиса в возобновлении закупок белорусского сухого молока.

Минсельхоз России и Россельхознадзор в конце ноября даже начали выдавать временные разрешения на поставку концентрата из Беларуси, чтобы не допустить дестабилизации российского молочного рынка. Однако этот объем недостаточен.

При этом традиционную позицию занял Роспотребнадзор. Здесь по-прежнему утверждают, что наше сухое молоко якобы не соответствует санитарным нормам и правилам России. В результате две тысячи тонн белорусского сухого молока было возвращено на склады поставщиков, еще тысяча находится в пунктах пропуска между Россией и Беларусью.

В конце ноября были начаты переговоры по официальному допуску продукта на российский рынок, однако они до сих пор ни к чему не привели.