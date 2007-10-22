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Россич рассчитывает на помощь Беларуси в стабилизации цен на продукты питания

22 октября 2007 18:10
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Об этом в Москве на совещании в Кремле заявил председатель правительства России Виктор Зубков.

Напомним, что с начала осени в стране-соседке резко подорожали молоко и молочные продукты, хлеб, растительное масло и сахар. По некоторым позициям цены выросли в два раза. Помимо временного замораживания цен на продукты питания кабинет министров союзного нам государства рассчитывает на импорт из Беларуси.

Виктор Зубков, председатель Правительства Российской Федерации: "Кроме административных мер, которые уже принимаются, решить этот важный вопрос поможет создание здоровой конкуренции на наших продовольственных рынках. В том числе за счет поддержки кооперационных и интеграционных связей в рамках Союзного государства".

# Экономика

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