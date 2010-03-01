Россельхознадзор выносит контроль на внешнюю границу Союзного государства

С сегодняшнего дня поставки автотранспортом импортного мяса и сырья в Россию разрешены через пункты пропуска на российско-украинском участке границы «Троебортное» и «Погар», а также через белорусские пункты на внешней границе со странами Евросоюза – «Козловичи», «Брузги», «Привалка», «Каменный лог» и «Котловка».Через наши пункты пропуска могут везти в Россию также мясную продукцию из стран Балтии, Швеции, Норвегии и Финляндии. При этом в сопроводительных документах должна стоять отметка о прохождении пограничного ветеринарного надзора.