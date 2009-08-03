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Россельхознадзор упрощает порядок контроля белорусской животноводческой продукции

03 августа 2009 18:25
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С 5 августа снимается ветеринарный контроль непосредственно на границе.

С этого момента мониторинг будет проводиться в местах учета поступающих грузов и отбора проб. Речь идёт о направлениях Минск–Москва, Гомель–Брянск и Витебск–Санкт-Петербург.

Так, например, белорусская продукция, следующую в Москву и Московскую область, а также транзитом в другие российские регионы будет контролироваться на Московском хладокомбинате № 14.

В ближайшие 10 дней определят и место регистрации белорусской продукции, следующей в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Брянскую и Смоленскую области. Здесь будут также отбираться пробы и временно храниться продукты.

# Экономика

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