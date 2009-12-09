Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию продукции двух белорусских предприятий

Это брестский мясо- и могилевский молочный комбинаты. Ограничения были введены в июле и октябре соответственно.

Предприятиям удалось доказать высокое качество мяса, масла, сыров и сухого молока.

Ирина Мухомендрикова, первый заместитель директора молочного комбината (Могилев):

- Мы проводили мониторинг сырья, поступающего на предприятие, на уровне областных территориальных органов, на уровне Республики Беларусь. Добровольно провели исследование качества продукции на содержание антибиотиков в Москве. Наша продукция гарантированного качества, потому что она вырабатывается из натурального сырья без содержания консервантов, и я знаю что россияне – наши постоянные потребители – ждут нашу продукцию.