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Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию продукции двух белорусских предприятий

09 декабря 2009 21:22
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Это брестский мясо- и могилевский молочный комбинаты. Ограничения были введены в июле и октябре соответственно.

Предприятиям удалось доказать высокое качество мяса, масла, сыров и сухого молока.

Ирина Мухомендрикова, первый заместитель директора молочного комбината (Могилев):
- Мы проводили мониторинг сырья, поступающего на предприятие, на уровне областных территориальных органов, на уровне Республики Беларусь. Добровольно провели исследование качества продукции на содержание антибиотиков в Москве. Наша продукция гарантированного качества, потому что она вырабатывается из натурального сырья без содержания консервантов, и я знаю что россияне – наши постоянные потребители – ждут нашу продукцию.

# Экономика

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