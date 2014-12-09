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Россельхознадзор с 11 декабря ввел временные ограничения на поставку в Россию продукции Ошмянского мясокомбината

09 декабря 2014 17:57
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Новости Беларуси. 9 декабря стало известно: Россельхознадзор с 11 декабря ввел временные ограничения на поставку в Россию продукции еще одного белорусского предприятия - Ошмянского мясокомбината.

На сайте Федеральной службы сказано: в колбасе этого завода выявлено наличие генома вируса африканской чумы свиней.

Как прокомментировал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, будет создана специальная комиссия для проверки продукции этого предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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