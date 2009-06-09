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Роспотребнадзор ввел новый запрет на белорусское молоко

09 июня 2009 18:02
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Роспотребнадзор ввел запрет на оборот еще 593 наименований молочной продукции из Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

Речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях на белорусское молоко, выданных Брянской и Смоленской областями. Таким образом до особого распоряжения, как сообщают в ведомстве, запрещены поставки молочных продуктов из Беларуси в эти регионы.

Накануне Геннадий Онищенко заявил, что список белорусской молочной продукции, запрещенной к обороту в России, может увеличиться до полутора тысяч наименований.

Белорусская делегация направилась на встречу с главой Роспотребнадзора. Переговоры должны состоятся в ближайшие часы.

# Экономика

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