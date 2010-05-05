Роспотребнадзор в очередной раз чинит препятствия белорусским товарам на российском рынке

На этот раз в центре внимания – посуда Добрушского фарфорового завода. В партии тарелок и салатников якобы обнаружили завышенное содержание свинца и кадмия.

По версии Роспотребнадзора, в тарелках содержание кадмия превышает норму в 242 раза, а свинца – в 60 раз. Белорусские эксперты утверждают, что если бы такие цифры были реальными, то посуда тогда чуть ли не полностью должна быть покрыта этими небезопасными веществами. Что интересно, краска на поверхности – российского производства.

Тревожные вести из Забайкалья пришли в начале апреля. Сначала появилось сообщение на сайте Роспотребнадзора, а потом к делу подключились журналисты – сначала региональные.

Олег Парфенюк, генеральный директор ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:

– Они просто-напросто подставили.

Добрушский завод поставляет свою продукцию в десятки стран Западной Европы и средней Азии. Сервизы отсюда есть у всех президентов стран СНГ, включая и президента Российской Федерации. После плановой проверки Роспотребнадзора в Чите белорусские тарелки и салатники были признаны опасными. Правда, как оказалось, испытания посуды провели не совсем традиционным способом.

Олег Парфенюк:

– Лабаратория Забайкальского края применила методику и провела анализ по ГОСТу 1996 года, который называется «сырье и пищевые продукты». А что, посуда уже стала продуктом питания? Это же не продукт. А они взяли методику пищевых продуктов.

В Беларуси и России действуют различные нормы выделения свинца и кадмия из керамической посуды. На Добрушском заводе об этом, конечно, знали. И получили все необходимые сертификаты, прежде чем начинать экспорт. К слову, запрещенная партия фарфора была выпущена два года назад – и все это время успешно продавалась.

Виктор Нарыгин, начальник отдела государственного надзора и контроля Госстандарта Беларуси:

– Последние испытания, которые проведены 5 апреля в аккредитованных лабораториях, показывают содержание кадмия и свинца в 100 раз ниже, чем это допускается санитарными нормами и правилами.

Эксперты высказывают опасение, что под угрозой запрета на российском рынке могут оказаться и другие белорусские товары. Ведь торговые барьеры – это порой очень удобный инструмент для подавления конкурентов.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

– Кобальта не меньше в знаменитой посуде Гжель, а скорее, и больше. Но речь идет о том, что мы идем на этот рынок. Вряд ли это можно называть торговой войной, но экономическое противодействие, соперничество, конечно же, здесь четко прорисовывается.

Тем временем никаких официальных запретов или жалоб на некачественную посуду в Беларусь не поступало. И даже наоборот – фарфоровый завод продолжает активно экспортировать в Россию – за последний месяц было продано сервизов на полмиллиона долларов.

Алексей Адашкин, Александр Добриян, телекомпания СТВ.