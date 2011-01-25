«Росатом» планирует ввести первый белорусский энергоблок в 2017 году

В Правительстве сегодня согласовали методику формирования стоимости белорусской атомной электростанции. Документы подписали первый заместитель премьер-министра нашей страны Владимир Семашко и глава «Росатома» Сергей Кириенко.

В конце февраля-начале марта ожидается, что Беларусь и Россия примут пакет межправительственных соглашений о сотрудничестве по строительству АЭС и параллельной работе энергосистем. На май намечено подписание кредитного соглашения между финансовыми ведомствами.

Ориентировочная стоимость станции — 6-7 млрд долларов. Ожидается, что к сентябрю должен быть полностью готов генеральный контракт. К этому времени строительные организации уже должны начать земляные работы на площадке. Первый энергоблог белорусской АЭС планируются ввести в эксплуатацию в 2017 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

В сентябре строительные организации смогут приступить к строительным работам на площадках. Хочу подчеркнуть, что это будут белорусские строительные организации, поскольку в Беларуси очень мощные строительный и строительно-монтажный комплексы. Мы согласовали подход, по которому всё, что может быть с соблюдением безусловных требований качества и безопасности, будет отдано белорусским компаниями и организациям. Речь идет о всех строительных и монтажных работах.