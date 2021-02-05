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Роман Головченко: под любыми предлогами коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие

05 февраля 2021 13:37
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Новости Беларуси. Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили 5 февраля на заседании межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: под любыми предлогами коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие-1

Международный саммит собрал представителей всех участников интеграции и стран-наблюдателей в Алматы. В узком и широком составе обсудили темы, которые касаются улучшения работы Евразийского экономического союза. Это создание промышленных коопераций, развитие трансграничной инфраструктуры, а также цифровая трансформация интеллектуальной собственности.

Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС

Премьер-министр Беларуси обратил внимание коллег на еще один актуальный для союза вопрос. Роман Головченко призвал уделить особое внимание импортозамещению и совместному освоению новых рынков. При этом важно в рамках ЕАЭС защитить стратегическую продукцию и технологии от недобросовестных действий третьих стран. На необоснованное экономическое давление отвечать нужно бескомпромиссно. 

Роман Головченко: под любыми предлогами коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие. Вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Внешний мир стремительно меняется, протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров.

Роман Головченко отметил, что интеграция ЕАЭС продвинулась достаточно для ведения общей промышленной и аграрной политики. Ускорить белорусская сторона также предлагает реализацию цифровых задач. К слову, эту тему всесторонне обсудили утром, накануне заседания. Международный цифровой форум стал площадкой для дискуссии об информационном потенциале стран. В повестке – совместная работа над цифровизацией транспортных коридоров ЕАЭС и эффективное внедрение проектов «умный город».   

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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