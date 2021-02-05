Роман Головченко: под любыми предлогами коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие

Новости Беларуси. Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили 5 февраля на заседании межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный саммит собрал представителей всех участников интеграции и стран-наблюдателей в Алматы. В узком и широком составе обсудили темы, которые касаются улучшения работы Евразийского экономического союза. Это создание промышленных коопераций, развитие трансграничной инфраструктуры, а также цифровая трансформация интеллектуальной собственности.

Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС

Премьер-министр Беларуси обратил внимание коллег на еще один актуальный для союза вопрос. Роман Головченко призвал уделить особое внимание импортозамещению и совместному освоению новых рынков. При этом важно в рамках ЕАЭС защитить стратегическую продукцию и технологии от недобросовестных действий третьих стран. На необоснованное экономическое давление отвечать нужно бескомпромиссно.