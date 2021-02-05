Роман Головченко: под любыми предлогами коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие

Новости Беларуси. Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили 5 февраля на заседании межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили 5 февраля на заседании межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный саммит собрал представителей всех участников интеграции и стран-наблюдателей в Алматы. В узком и широком составе обсудили темы, которые касаются улучшения работы Евразийского экономического союза. Это создание промышленных коопераций, развитие трансграничной инфраструктуры, а также цифровая трансформация интеллектуальной собственности.
Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС
Премьер-министр Беларуси обратил внимание коллег на еще один актуальный для союза вопрос. Роман Головченко призвал уделить особое внимание импортозамещению и совместному освоению новых рынков. При этом важно в рамках ЕАЭС защитить стратегическую продукцию и технологии от недобросовестных действий третьих стран. На необоснованное экономическое давление отвечать нужно бескомпромиссно.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие. Вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Внешний мир стремительно меняется, протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров.
Роман Головченко отметил, что интеграция ЕАЭС продвинулась достаточно для ведения общей промышленной и аграрной политики. Ускорить белорусская сторона также предлагает реализацию цифровых задач. К слову, эту тему всесторонне обсудили утром, накануне заседания. Международный цифровой форум стал площадкой для дискуссии об информационном потенциале стран. В повестке – совместная работа над цифровизацией транспортных коридоров ЕАЭС и эффективное внедрение проектов «умный город».