Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС

Новости Беларуси. Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр нашей страны 5 февраля на международном цифровом форуме в Алматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко привел в пример программу «Путешествую без COVID» – первый реально действующий проект на территории ЕАЭС. А вот остальные, по мнению премьера, буксуют. В том числе в этом вопросе необходимо работать синхронно всем участникам союза. В частности, в Беларуси принято решение о создании национальной системы электронных паспортов транспортных средств – ее сделают за полгода. В то же время Евразийская экономическая комиссия планирует подготовить интегрированную информационную систему для обмена электронными паспортами между странами не раньше, чем через полтора года. Все это без преувеличения усложняет работу.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты деятельности сегодня выступает ключевым условием прогресса. Новые технологии меняют структуру мировой экономики. С одной стороны, это требует внесения коренных изменений в технологии, культуру и принципы создания новых услуг. С другой стороны, это расширяет окно возможностей по выходу на новые рубежи. Для нашей страны, Республики Беларусь, приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики.