Роланд Малер: Я против санкций. Политики должны теснее общаться и учитывать особенности менталитета и культуры разных народов

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает глава представительства немецкого автохауса в Беларуси Роланд Малер.

При помощи какого инструмента Михаил Мясникович собирается раскрепостить бизнес, известно – Директива № 4. Что сегодня с бизнес-климатом в Беларуси. Ответ на этот вопрос поищем вместе с господином Малером. Немцем, который уже 14 лет в Беларуси занимается продвижением автомобилей известного немецкого автоконцерна. Он уже был героем сюжета программы «Картина мира».

Андрей Алексеенко: В том сюжете, который прошел в эфире «Картины мира», вы сказали, что белорусские дороги не хуже немецких. Это политкорректность или, действительно, так?

Роланд Малер: Это был не простой комплимент. Дороги здесь, в Беларуси, действительно, намного лучше, чем в соседних государствах. В той же Украине, России, Польше или даже в Балтике. Дороги здесь хорошие.

Но, одно дело – дороги, другое дело – культура вождения на дорогах. И здесь есть много чему поучиться.

Андрей Алексеенко: Вы начинали свой бизнес в Беларуси 15 лет назад. В принципе, можете сравнить, как это было тогда и сейчас. Что изменилось?

Роланд Малер: 15 лет назад, конечно, были совсем другие времена. Было очень тяжело начинать здесь свой бизнес. Тем более мне, как иностранцу, не знающему русского языка.

Но времена, действительно, изменились. В последнее время произошло очень много позитивных изменений, направленных на улучшение условий хозяйствования для предприятий. Есть много конкретных примеров этому. В частности, принятие Директивы № 4 в конце прошлого года – это большой шаг вперед, который демонстрирует движение в этом направлении вперед.

Очень много сделано для того, чтобы улучшить условия для бизнеса здесь, хотя не все еще так хорошо реализовано, как должно было быть.

Я вижу это очень оптимистично, тем более что ведется активная работа между бизнес-союзами, совместная работа с Правительством по внесению каких-то положительных изменений. В частности, автомобильная ассоциация или немецко-белорусский экономический союз, которые вносят свои предложения для улучшения существующих условий работы.

Андрей Алексеенко: А лично для Вас в чем эта легкость заключается? Меньше стали заполнять бумаг, меньше стала налоговая нагрузка?

Роланд Малер: Конечно, есть много позитивных изменений, которые мы каждый день чувствуем. Это и упрощение системы налогообложение, введение более свободного ценообразования, уменьшение бюрократических формализмов.

Есть много сторон, которые необходимо доработать. В частности, это закон о защите прав потребителей. И уменьшение бюрократии.

Здесь есть профессиональные сильные бизнес-союзы, например, автомобильные ассоциации или немецкий экономический клуб, которые тесно работают с Правительством по разработке новых документов, по разработке нового законодательства. Так, чтобы теория была проверена на практике, и было какое-то оптимальное решение, с которым можно будет потом работать.

Очень важно, чтобы каждый закон можно было приложить на практике и вынести из него пользу. И для этого необходимо своевременное планирование, и ни в коем случае закон или изменения, которые действуют задним числом.

Андрей Алексеенко: А немецкие бизнесмены у себя на родине с какими сталкиваются проблемами? Может, и рано говорить, но какие интересные аспекты Вы могли быть взять из белорусского бизнеса?

Роланд Малер: Что меня здесь постоянно восхищает и чему на самом деле можно поучиться, это умение белорусских бизнесменов, людей импровизировать. Это такая гибкость, которая позволяет сию минуту все организовать так, чтобы все работало.

Сильная сторона немецких бизнесменов в тестировании, в планировании. Я думаю, что здоровая смесь этих двух особенностей была бы оптимальной.

Андрей Алексеенко: Раньше в Беларуси Вы бывали наездами. Последние четыре года Вы живете здесь постоянно. Вас влюбила в себя Беларусь?

Роланд Малер: Я влюблен в свою семью.

Беларусь – хорошее государство, в котором есть много своих преимуществ. И Минск – это чистый, спокойный город, в котором можно хорошо жить.

Чего не хватает, так это солнца, дружелюбности и улыбок людей.

Андрей Алексеенко: Если брать экономический аспект, немцы же любят, чтобы все было стабильно. В этом плане как Вы находите Беларусь?

Роланд Малер: Это сложный вопрос. Оглядываясь назад, нужно сказать, что Беларусь – очень стабильное государство. Я надеюсь, что так оно будет и в будущем.

Беларусь очень хорошо пережила экономический кризис. Я надеюсь, что условия во всем мире будут улучшаться.

Конечно, все еще непросто. Нужны инвестиции для дальнейшего развития. Но в бизнесе, как и в жизни, нужно быть оптимистом.

Андрей Алексеенко: Евросоюз говорит о возможных санкциях в отношении Беларуси. Навредит это Вашему бизнесу?

Роланд Малер: Я не думаю, что это навредит, в частности, моему бизнесу, но я, в общем, против. Как показывает история, опыт прошлого, любые санкции, любое давление ни к чему хорошему не приводят.

Я, в принципе, оптимист, и думаю, что ситуация успокоится. Но хотелось бы, чтобы санкции не применялись и чтобы эта тема вообще не звучала. Политики должны теснее, больше общаться, и учитывать особенности менталитета, особенности культуры разных народов.