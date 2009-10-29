Резких колебаний курса национальной валюты и девальвации в стране не будет

Об этом заявил председатель правления Нацбанка Петр Прокопович.

Золотовалютные резервы Беларуси на начало 2010 года планируется довести до уровня почти в 5 миллиардов долларов. К докризисным размерам вернутся и процентные ставки на финансовом рынке. Главная из них — ставка рефинансирования — к концу будущего года составит 9-12% годовых. А поэтому стоимость новых рублевых кредитов не превысит 12-15%. Более того у банковской системы страны достаточно ресурсов, чтобы продолжать льготное кредитование строительства жилья. Его в 2010 году возведут не менее 8 миллионов квадратных метров.

И сегодня же главный банкир Беларуси озвучил журналистам не только реальные планы на ближайшую перспективу, но и свою «голубую мечту» относительно будущего национальной финансовой системы.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

«Постепенно мы проводим в стране дедолларизацию. Наша цель, наша задача и моя «голубая мечта» — чтобы в Беларуси пользовались только белорусскими рублями. Мы эту работу будем проводить и дальше».