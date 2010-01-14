Резидент белорусского парка высоких технологий разработал софт для превращения сотового в универсальное платежное устройство

Потребителей софта made in Belarus легко можно встретить на всех континентах. Хорошо известны и популярны они в США, Венесуэле, Греции и даже Китае.

Во всем мире бизнес hi-tech — самый прибыльный. Развитие индустрии информационно-телекоммуникационных технологий является одним из приоритетов и для белорусской экономики. Что важно, наша отрасль на доходы тоже не жалуется. В технопарке их считают миллионами долларов в год. А сумма давно перевалила за сотню.

Залог успеха — не просто идти в ногу со временем, а намного шагов вперед обгонять его. Французский Резидент белорусского парка высоких технологий по заказу американских и европейских мобильных компаний разработал специальный софт или компьютерную программу, которая запросто превращает мобильный телефон в универсальное платежное устройство.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Одна из последних разработок — это использование BAR-кода в качестве программы, которая позволяет идентифицировать пользователя и использовать мобильный телефон в качестве платежного средства. У каждого пользователя имеется персональный BAR-код, который введен в телефон, при необходимости что-то оплатить — например, вход в метро — достаточно приложить телефон к терминалу. Терминал определяет BAR-код, идентифицирует пользователя, подключает доступ к банковскому счету и списывает оплату.