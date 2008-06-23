Прямой эфир

Резервные активы Беларуси – сегодня не только американские доллары, но и китайские юани

23 июня 2008 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минск заинтересован в привлечении компаний из Китая к строительству жилья. Об этом сегодня говорили в столичной мэрии.

От меньшего – к большему и  от частного - к общему.  На дипломатическом языке это называется региональным сотрудничеством.   Это сегодня власти Чанчуня  встречаются с Минским градоначальником. Завтра  они могут воплотится в совместные инвестиционные проекты. 

10 миллиардов долларов товарооборота – уже в этом году. С такой динамикой  Китай для Беларуси – как и Беларусь для Китая – уже стратегический партнер.   В этом проекте – высокая энергия – воплотится буквально. В модернизацию столичной ТЭЦ Китай инвестирует несколько десятков миллионов долларов.  Список совместных предприятий постоянно пополняется.

Кратчайший путь к сердцу Китая.   Беларусь для Поднебесной создает   дополнительные транзитные возможности.  Западный  Китай - Россия – Европа – это направление сегодня разрабатывают ведущие экономисты.  Транспортно-логистические центры  - еще одна  сфера применения  китайскому  капиталу.     Экономика, торговля и взаимные инвестиции  плюс схожие   позиции по основным международным вопросам.   И это уже – не просто сотрудничество – а новый уровень экономической дипломатии. 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 июня 2008 17:36

Беларусь и Узбекистан определили совместное будущее на ближайшие 10 лет

18 июня 2008 17:42

В северо-восточных районах Беларуси ожидают небывалого урожая кормовых культур

18 июня 2008 17:32

Беларусь укрепляет экономические связи с Турцией