Резервные активы Беларуси – сегодня не только американские доллары, но и китайские юани

Минск заинтересован в привлечении компаний из Китая к строительству жилья. Об этом сегодня говорили в столичной мэрии.

От меньшего – к большему и от частного - к общему. На дипломатическом языке это называется региональным сотрудничеством. Это сегодня власти Чанчуня встречаются с Минским градоначальником. Завтра они могут воплотится в совместные инвестиционные проекты.

10 миллиардов долларов товарооборота – уже в этом году. С такой динамикой Китай для Беларуси – как и Беларусь для Китая – уже стратегический партнер. В этом проекте – высокая энергия – воплотится буквально. В модернизацию столичной ТЭЦ Китай инвестирует несколько десятков миллионов долларов. Список совместных предприятий постоянно пополняется.

Кратчайший путь к сердцу Китая. Беларусь для Поднебесной создает дополнительные транзитные возможности. Западный Китай - Россия – Европа – это направление сегодня разрабатывают ведущие экономисты. Транспортно-логистические центры - еще одна сфера применения китайскому капиталу. Экономика, торговля и взаимные инвестиции плюс схожие позиции по основным международным вопросам. И это уже – не просто сотрудничество – а новый уровень экономической дипломатии.

