Республика будет обеспечена хлебом

Хозяйства Беларуси на 79.5% выполнили госзаказ по продаже зерна. Качеством нового урожая, вопреки погодным препятствиям, специалисты остались довольны.Ячмень в этом году особенно богат на белок. Для крупы - в самый раз. В счет госзаказа сельчане реализовали 795 тысяч тонн продовольственного зерна из необходимого миллиона. Этот запас обеспечит полную потребность внутреннего рынка. На элеваторы и хлебоприемные пункты от запланированного передано 90% пшеницы, ржи заготовлено 78%. Специалисты не сомневаются, что хлебом республика будет обеспечена.