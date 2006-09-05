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Республика будет обеспечена хлебом

05 сентября 2006 08:21
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Хозяйства Беларуси на 79.5% выполнили госзаказ по продаже зерна. Качеством нового урожая, вопреки погодным препятствиям, специалисты остались довольны.Ячмень в этом году особенно богат на белок. Для крупы - в самый раз. В счет госзаказа сельчане реализовали 795 тысяч тонн продовольственного зерна из необходимого миллиона. Этот запас обеспечит полную потребность внутреннего рынка. На элеваторы и хлебоприемные пункты от запланированного передано 90% пшеницы, ржи заготовлено 78%. Специалисты не сомневаются, что хлебом республика будет обеспечена.
# Экономика

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