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"Республика Беларусь - ваш партнер"

14 декабря 2006 10:18
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Под таким названием 14 декабря в Смоленске открывается Международная универсальная выставка-ярмарка. Свою продукцию на ней представят около 70 белорусских предприятий, организаций и частных предпринимателей, а также более 20 предприятий из шести областей Центральной России, Поволжья и Урала. На выставке - широкий спектр отраслей народного хозяйства. Отметим, Беларусь - крупнейший торговый партнер Смоленской области. За последнее десятилетие товарооборот этого российского региона с нашей страной увеличился в 6 раз.
# Экономика

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