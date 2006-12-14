"Республика Беларусь - ваш партнер"

Под таким названием 14 декабря в Смоленске открывается Международная универсальная выставка-ярмарка. Свою продукцию на ней представят около 70 белорусских предприятий, организаций и частных предпринимателей, а также более 20 предприятий из шести областей Центральной России, Поволжья и Урала. На выставке - широкий спектр отраслей народного хозяйства. Отметим, Беларусь - крупнейший торговый партнер Смоленской области. За последнее десятилетие товарооборот этого российского региона с нашей страной увеличился в 6 раз.