Решение о выделении кредита Беларуси от ЕврАзЭС будет принято в режиме открытого голосования всеми членами Совета

В Киеве проходит заседание Совета Антикризисного фонда ЕврАзЭС. На повестке дня – кредитные заявки сразу от нескольких стран, в том числе и от Беларуси.

Напомним, Антикризисный фонд создан странами СНГ для оказания финансовой помощи в трудных ситуациях.

Алексей Кудрин, министр финансов Российской Федерации:

Страны СНГ и другие, которые сегодня не входят в этот фонд, могут претендовать на помощь и поддержку в трудных ситуациях антикризисного фонда ЕврАзЭС. Напомню, что его ресурсы составляют больше 8 млрд 100 млн долларов.

В первой половине дня в столице Украины прошло заседание министров финансов стран СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Основная тема встречи – текущее состояние экономик государств Содружества. Ее итоги главы ведомств озвучили на пресс-конференции.

Федор Ярошенко, министр финансов Украины:

В принятом решении государств-участников СНГ сформировались следующие направление: высказались за дальнейшее усиление позиции национальных валют во взаимных расчетах по экспортно-импортным операциям внутри СНГ, одобрительно отнеслись к инициативе министерства финансов, касаемо меморандума, приняли к сведению предложение министерства финансов Российской Федерации о создании региональных консультативных групп в совете финансовой стабильности.