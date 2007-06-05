Решать вопрос, а не заниматься статистикой

Пока же белорусские строители не справляются с программой возведения жилья для нуждающихся. К такому выводу пришли 5 июня на заседании Президиума Совета Министров.

К 2009-ому в Беларуси должны строить 80% жилья для нуждающихся. И только оставшиеся 20 отводятся на жильё коммерческое. Сегодня на утреннем заседании Президиума Совета Министров Сергей Сидорский был непреклонен. Недопустимо, заявил премьер-министр, чтобы строительные организации возводили только элитное жильё. Тут же всплыла и проблема очередей на жильё. У граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должно быть право выбора. Но очереди не должны стоять на месте только потому, что кому-то предлагают жильё за 400 долларов за квадратный метр, а кому-то втрое дороже. Отказы людей от дорогого жилья дают возможность продавать его по коммерческим ценам. Вот только очереди от этого не уменьшаются.

Качественное жильё должно строиться для всех категорий граждан. Сергей Сидорский потребовал от правительства принятия срочных мер. Времени на раздумья нет. Ожидаемый ввод жилья в эксплуатацию для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первом полугодии составит не менее 67%. Однако до прогнозируемой эта цифра пока не дотягивает. Отставание сократим, пообещали в правительстве. И даже предложили конкретные варианты.

Говорили сегодня в правительстве и о проблемах со стройматериалами. Ажиотаж на цемент прошлым летом показал ясно: строить меньше не будут. Будут только больше. Но избежать "цементного" дефицита в этом году так и не удалось. Уменьшение экспортных поставок и единая цена.

Дефицит цемента на внутреннем рынке возник из-за несбалансированной работы с Минторгом, уверяют в Минстройархитектуры. Сейчас проблему решат быстро. Частично снимут объёмы экспортных поставок и отправят их по торговым заявкам. А соответствующее постановление Министерства экономики сделает цену на цемент и в магазине, и на рынке одинаковой.