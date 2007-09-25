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Репутация белорусских банков на внешнем рынке растет

25 сентября 2007 13:35
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Об этом свидетельствует полученный "Беларусбанком" синдицированный кредит на 105 млн. долларов. При этом виде кредитования деньги выделяются без гарантий правительства, исходя из репутации банка. Соглашение о заёме подписано с кредиторами из Португалии, Германии, России и Великобритании. Как отмечают в "Беларусбанке", успешность соглашения в значительной мере обусловлена выходом суверенных кредитных рейтингов Беларуси. Полученные средства будут задействованы в экспортно-импортных операциях и кредитовании проектов отечественной экономики.
# Экономика

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