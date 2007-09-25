Репутация белорусских банков на внешнем рынке растет

Об этом свидетельствует полученный "Беларусбанком" синдицированный кредит на 105 млн. долларов. При этом виде кредитования деньги выделяются без гарантий правительства, исходя из репутации банка. Соглашение о заёме подписано с кредиторами из Португалии, Германии, России и Великобритании. Как отмечают в "Беларусбанке", успешность соглашения в значительной мере обусловлена выходом суверенных кредитных рейтингов Беларуси. Полученные средства будут задействованы в экспортно-импортных операциях и кредитовании проектов отечественной экономики.