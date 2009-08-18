Рентабельность чеснока может составить 40%

В Гродненской области чеснок будут выращивать в промышленных масштабах.

Раньше аграрии отказывались от него. И объясняли это трудностями в возделывании, отсутствием хорошего семенного материала, и как следствие низкой урожайностью.

Чеснок у белорусов пользуется популярностью. Ежедневно торговля продает десятки тонн пахучего овоща. Но большая часть такого товара закупается у населения или же завозится из-за рубежа.

– В период массового сбора данной культуры – это всегда отечественный товар, всегда белорусский. Но нам хотелось бы видеть этот товар круглогодично. Во время межсезонного периода, конечно же это импортный товар, – сказала директор предприятия «Плодовощсервис» (Гродно) Тамара СКРОБКО.

Единственный выход из такой ситуации, выращивать чеснок в промышленных масштабах. Но специализированные хозяйства Гродненщины пока эту культуру особо не жаловали. Первой внимание на неё обратила местная овощная фабрика. Изучили спрос, закупили семена в соседней Польше, посадили и в этом году собрали первый урожай.

– Начали производство мы с двух гектар. Как оказалось, решение было принято правильное. На сегодняшний день мы получили 100 центнеров с гектара урожайности по чесноку. И проблем с реализацией не возникает у нас, – рассказал журналистам СТВ заместитель директора Гродненской овощной фабрики Генрих БОНДЮШ.

Весь урожай овощеводы планируют реализовывать как семенной материал. Уже есть и оптовые покупатели. Два хозяйства региона в этом году засеют чесноком по одному гектару каждое. А к следующему сезону овощ, надеются аграрии и вовсе в моду войдет. Ведь, по подсчётам специалистов, рентабельность чеснока может достигать более 40%.