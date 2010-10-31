Рене Лизе (Германия): Беларусь является для многих немецких фирм очень привлекательным рынком

Во Франкфурте-на-Майне завершается подготовка к белорусскому инвестфоруму. В Беларуси еще до него стартует инициированный немецкой стороной международный Минский форум. Ожидается целая череда визитов на высшем уровне.

Но даже если отвлечься от этих очевидных информационных поводов, сложно не заметить цифры статистики. В прошлый, кризисный год белорусский экспорт в Германию вырос на 20%, а сама Беларусь стала одним из двух европейских государств, которые в период кризиса не допустили падения ВВП.

Мультикультурный Берлин всегда потрясал своей неординарностью. Даже самые важные события в жизни страны здесь всегда запечатляются в самых необычных формах искусства. К примеру, объединение Восточного и Западного Берлина вылилось вот в такие два кольца (см. видео к сюжету — прим. ред.). И пускай потом сами берлинцы прозвали их «бешеными макаронами» — это по-доброму. Кстати, также по-доброму здесь, в Германии, белорусов называют русскими немцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Шёнфельд, руководитель проектов по Беларуси компании «Commit» (Германия):

Сегодня до обеда у нас здесь была встреча с немецкими бизнесменами, которые интересуются поездкой в Минск и Могилев.

Если немецкий бизнесмен не знает, как быстро и просто добраться до Беларуси, он приходит сюда. Компания, в которой работает Елена, точно знает, что нужно белорусам и что могут предложить им немцы. За последние 5 лет на своей должности она привезла в нашу страну десятки деловых делегаций. На карте уже можно ставить флажки.

Елена Шёнфельд:

Мы уже были в Минске, Могилеве, Витебске, Жодино.

Представители Минэкономики Германии на следующей неделе должны встретиться с заместителем мэра Минска, плюс на Лене организация всех бизнес-встреч двух немецких делегаций в столице и Могилеве.

Елена Шёнфельд:

Немцы ближе всего к белорусам. Это позиция немцев, поэтому они им доверяют. Последний из проектов — презентация Минска в Германии, в Берлине, где нам удалось за очень короткие сроки, буквально за две недели, собрать публику из 90 немецких предпринимателей. Белорусских предпринимателей немецкие предприниматели не отпускали с переговоров, которые длились до 19-20 часов.

В Германии запросто можно увидеть, как региональный директор крупнейшей компании возит по двору мусорный контейнер. Ведь это его работа. Его предприятие уже представлено более чем в 20 странах Европы. Именно эти контейнеры, как и специальные МАНы, — вот-вот отправятся в Беларусь, чтобы внедрять в нашей стране европейские нормы утилизации отходов.

Рене Лизе, региональный директор по Беларуси компании «Remondis» (Германия):

Для нас бумага и пластик — не отходы, а вторичные ресурсы, которые нужно перерабатывать.

С 1 октября ООО «Ремондис-Минск» работает в трех районах столицы. 200 сотрудников и большие планы на будущее. Начинают с элементарной сортировки мусора — на стекло, пластик и бумагу. И параллельно ведут переговоры с Минском о том, какие именно виды установок для сортировки будут построены. Заводы по переработке вторичного сырья в Беларуси тоже появятся. Сейчас решается, сколько их будет и какой величины. Плюс «Ремондис» может помочь перерабатывать строительные отходы и решать проблему свалок. Кому-то покажется — мелочь. Но есть цифры — оборот группы компаний «Ритман», в которую входит «Ремондис», только за этот год — почти 10 миллиардов евро.

Рене Лизе:

Дочернее предприятие нашей компании — «Сария» — уже успешно работает на белорусском рынке: они недавно основали в Березе под Минском завод, который занимается переработкой отходов животноводства. Наша фирма «Ринус» тоже уже в Минске и предлагает свои услуги в сфере транспорта.

Вообще, когда я первый раз побывал в Беларуси и рассказал здесь, в Германии, насколько там чисто в стране, то мне здесь никто не поверил. Можно, допустим, всегда сравнивать с такими городами, как София, Бухарест или Киев и еще раз подчеркнуть, что Минск в этом списке по чистоте стоит на первом месте. А что касается экономического развития, то совершенно четкая тенденция наблюдается в том, что Беларусь потенциально является для многих немецких фирм новым, очень привлекательным рынком. Беларусь старается сейчас привлечь всеми силами инвестиции — и ей это удается — это заметно в немецком бизнесе. Я знаю очень много фирм, которые желают выйти на белорусский рынок, и количество этих фирм растет с каждым месяцем.

Одна из таких фирм — «Шпарман» — занимается логистикой. Ее директор Марк Альбрехт в Беларуси хоть и ни разу не был, но на карте покажет запросто.

Марк Альбрехт, глава логистической компании «C.SPAARMANN» (Германия):

Беларусь нам интересна тем, что там начинается после Польши ширококолейная железная дорога. К тому же, Брест — самая интересная точка, потому что там большие возможности перегружать тяжелые грузы.

Средняя по размерам компания, которая занимается мультимодальными, комбинированными и другими перевозками, сейчас серьезно думает об открытии в Беларуси офиса. Начинать планируют с 5-6 работников, но если все пойдет хорошо, планы вырастают вплоть до строительства логистического центра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Марк Альбрехт,

Для нас сейчас самое главное, чтобы вся процедура таможенного оформления реально объединилась между Беларусью, Россией и Казахстаном. Этого мы и ждем — когда всё начнет четко работать. Действительно ли не будет этих границ и досмотров, перенесут ли таможенные посты на внешнюю границу союза? Но, например, даже по известной компании «Штрабаг» можно заметить, что в Беларуси сейчас начинается развитие, и поток товаров повышается. Пример тому: мы получили заказ на 2011 год — перевозка большого груза из Германии в Беларусь. Компания «Сименс», например, тоже начинает интересоваться Беларусью. Без сомнения, интерес у компаний появился.

Миссия Рикардо Джуччи, как главы немецкой группы в Беларуси, как раз в том, чтобы консультировать белорусское правительство, Нацбанк, министерства по вопросам экономической политики. Оплачивается эта работа немецкой стороной. Тем самым Германия финансирует программу расширения экономических связей в восточноевропейском регионе. Господин Джуччи за все последние преобразования Беларусь похвалил, но пожурить все еще есть за что.

Рикардо Джуччи, руководитель немецкой экономической группы (GET) в Республике Беларусь:

Множество компаний в Германии заинтересованы в покупке белорусских государственных предприятий, но очень сложно совершать подобные сделки, поскольку вы должны уговорить большое количество людей. Неясен сам механизм определения цены подобных объектов, есть вопросы по правам собственности и защите этих прав. Я сейчас говорю о средних по размерам компаниях. Большие компании работают в других условиях. Но повторюс: для средних компаний приобрести белорусское предприятие довольно сложно. Именно поэтому создание одного инвестиционного агентства было очень важным шагом, но оно пока существует в основном лишь на бумаге и наконец-таки должно заработать.

Сейчас совместно с Минэнерго немецкие эксперты работают над возможным разделением функций в энергетическом секторе страны. Это значит, деление на производителей, поставщиков, координаторов. Отдельный акцент немцы делают на приватизации — это когда производство и передача энергии в частных руках, но сам рынок регулирует правительство. Большое значение здесь у возобновляемых источников энергии. Германия в этом смысле — кладезь опыта, а значит, их инвестиции нам очень пригодились бы.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси в ФРГ:

В плане ветряной энергии есть уже очень хороший проект — о строительстве недалеко от Минска в Дзержинском районе пилотного ветропарка. В середине года этот проект был подписан с германской компанией «Энертрак». Если с экономической точки зрения он себя оправдает, то это будет не первый и не единственный ветропарк — их будет много.

Что касается энергии биомассы, то здесь у нас уже есть определенный опыт. В Беларуси работает уже 4 биогазовые установки. Есть планы построить несколько сотен таких биогазовых установок.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии мог бы рассказать гораздо больше, но по-человечески признался, что боится сглазить. В разработке сейчас десятки проектов по сбережению энергии в ходе транспортировки тока, использования новых композитных материалов в строительстве.

Но ведь не энергетикой единой. Товарооборот Беларуси и Германии за 10 лет вырос в 8 раз. Кого-то удивит, но наш экспорт в ФРГ сейчас каждый месяц — и это без учета нефти и нефтепродуктов — прирастает на 20%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»