Рекордный приток нефти получили белорусские специалисты из новой скважины в Венесуэле – 3 300 баррелей в сутки

Это в десятки раз больше, чем дают другие западные венесуэльские.

Бурение шло в старом районе нефтедобычи близ озера Маракайбо, который разрабатывается почти 100 лет. Но таких мощных притоков «черного золота» здесь уже давно не получали.

В ближайшее время начнутся работы на второй скважине, а сейчас проводится оценка запасов нефти вновь открытой залежи. Весь комплекс работ выполнен специалистами двух стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, совместное предприятие «Петролера БелоВенесолана» создано в декабре 2007 года. Белорусская доля – 40%. Вместе с венесуэльскими коллегами 40 белорусских специалистов добывают углеводороды с семи нефтяных и шести газовых активов и к концу нынешнего года планируют выйти на 1 миллион 200 тысяч тонн нефти и более 800 миллионов кубометров газа.