Рекордное число городских объектов - за полдня

27 ноября делегация Астаны посетила Минск. Гости в полном смысле этого слова "ударили автопробегом" по белорусской столице.

Кортеж из нескольких представительских машин за 6 часов объехал почти все лучшие архитектурные сооружения.

:Они обещали вернуться, и сделали это. Спустя месяц делегация из Астаны вновь в Минске. Правда, на этот раз во главе с самим мэром столицы Аскаром Маминым. В центре внимания гостей - городская архитектура: Минский тракторный завод, Торговый центр, лыже-роллерная трасса и футбольный манеж. Делегация побывали на площади Независимости, спустились в подземный паркинг. О том, какова его общая площадь и число арендных мест, кто проектировал и кто строил - охотно рассказывал Заместитель председателя Мингорисполкома Вячеслав Кушнер. В столице Казахстана вскоре тоже должен появиться такой объект. Вот и мэр интересуется всеми подробностями. К строительству планируют привлечь белорусских специалистов.

Спустя несколько минут гости были уже на Железнодорожном вокзале. Редкие кадры - городское начальство и представительная делегация - на эскалаторе, который доставил их на второй этаж. Спустя еще время другой лифт доставил гостей уже, куда выше - на смотровую площадку Национальной библиотеки. Говорят, современная архитектура видна и свысока.

На то, чтобы обойти хотя бы треть территорий столицы, у делегации нет времени. Но гости обещают еще вернуться.