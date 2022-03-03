Рекордная цена за 11 лет. В мире подорожал кофе

Мировые биржевые цены на зерновые, кофе, сахар, апельсиновый сок обновили многолетние максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За фунт кофе, по прогнозам аналитиков, будут платить 3 доллара, и это рекорд за 11 лет.