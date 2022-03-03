Рекордная цена за 11 лет. В мире подорожал кофе

Мировые биржевые цены на зерновые, кофе, сахар, апельсиновый сок обновили многолетние максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За фунт кофе, по прогнозам аналитиков, будут платить 3 доллара, и это рекорд за 11 лет.
Мировые биржевые цены на зерновые, кофе, сахар, апельсиновый сок обновили многолетние максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За фунт кофе, по прогнозам аналитиков, будут платить 3 доллара, и это рекорд за 11 лет.
Отгрузки подсолнечного масла из Украины прекратились на фоне геополитической напряженности. Покупатели ищут альтернативу. Cоевое масло подорожало на 21 %, пальмовое – на 13 %. Причиной роста стал спрос трейдеров, ищущих замену подсолнечному маслу.
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