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Рекламный бизнес попал в поле зрения законодателей

18 мая 2006 07:49
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Палата представителей в первом чтении одобрила законопроект <О рекламе>. Емкость рекламного рынка сегодня составляет около 50 миллионов долларов. Эту цифру озвучил в Овальном зале министр торговли Александр Иванков. В законопроекте прописаны новые нормы. Например, звук телерекламы не должен быть выше обычного. А один и тот же ролик сможет появляться на экране не более двух раз в час. Так законодатели вняли просьбам граждан о непрерывном и однообразном рекламном потоке. Будет ограничена возможность рекламировать слабоалкогольные спиртные напитки. Кроме того, реклама алкоголя в Беларуси должна сопровождаться надписью о вреде его чрезмерного употребления. А реклама лекарств будет проводиться в изданиях, определенных Минздравом страны.
# Экономика

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