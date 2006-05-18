Рекламный бизнес попал в поле зрения законодателей

Палата представителей в первом чтении одобрила законопроект <О рекламе>. Емкость рекламного рынка сегодня составляет около 50 миллионов долларов. Эту цифру озвучил в Овальном зале министр торговли Александр Иванков. В законопроекте прописаны новые нормы. Например, звук телерекламы не должен быть выше обычного. А один и тот же ролик сможет появляться на экране не более двух раз в час. Так законодатели вняли просьбам граждан о непрерывном и однообразном рекламном потоке. Будет ограничена возможность рекламировать слабоалкогольные спиртные напитки. Кроме того, реклама алкоголя в Беларуси должна сопровождаться надписью о вреде его чрезмерного употребления. А реклама лекарств будет проводиться в изданиях, определенных Минздравом страны.