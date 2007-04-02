Прямой эфир

Рекламе предъявят новые условия

02 апреля 2007 13:48
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Закон "О рекламе" будоражит умы и сердца парламентариев вот уже вторую сессию кряду.

Каждый пятый депутат внес свою лепту в разработку принципиально нового проекта, который бы и нормы этические прописал и время эфирное для "двигателя торговли" ограничил.
Как говорят сами парламентарии - наболело. Отныне время для рекламы в прайм-тайм сократилось вдвое: предлагать товары и услуги можно будет не более 18 минут в час. Ограничен и перечень рекламируемых товаров. Теперь наряду с запретом на психотропные вещества и порнографические материалы, появилось табу на лекарственные средства и даже на детские молочные смеси.
Изыскивать новые формы работы с потребителем придется и производителям пива и слабоалкогольных напитков: наружная реклама запрещена, телепропаганда строго ограничена временными рамками.
Благие намерения парламентариев понятны, только вот, насколько приживутся ограничения "двигателя торговли" можно будет судить лишь после вступления закона в силу.

# Экономика

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