Рейтинг Беларуси по ведению бизнеса повысился

Наша страна поднялась на 19 позиций по сравнению с прошлым годом. Таково заключение экспертов Всемирного банка.

Позитивные изменения вызвали реформы в сферах регистрации бизнеса и защиты инвесторов. Исследование Международной финансовой корпорации и Всемирного банка также причислило Беларусь к десятке лучших реформаторов в категории "Начало бизнеса".

Проект новой страновой стратегии Всемирного банка по Беларуси предусматривает предоставление республике кредитов до 200 млн долларов в год.

Крэйг Белл, представитель группы Всемирного банка в Республике Беларусь: "Наша стратегия состоит в том, чтобы продолжать участие. У нас в портфеле есть несколько проектов, которые находятся на различных этапах по обязательствам выделения средств и мы продолжаем возможности инвестирования в частный сектор."

