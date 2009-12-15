Регионы Беларуси должны развиваться более равномерно

Такое заявление сделал глава правительства страны Сергей Сидорский на президиуме Совета министров.

На повестке – госпрограмма малых и средних городов. Обеспечить динамику развития отстающих городских поселений – задача губернаторов.

В целом программа выполняется, но ряд министерств и облисполкомы не дорабатывают. Невысоки темпы промышленного производства, а градообразующие предприятия создают в малых городах не так быстро, как хотелось бы. Из 192 запланированных инвестпроектов выполнена половина.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Я обращаюсь к зампредам областей. По факту получается, что область, в целом, вытягивает средние показатели за счет нескольких городов, где расположены промышленные предприятия, которые являются для районов крупными, и реализуются крупные инвестиционные проекты. В остальных же городах, практически, ничего не меняется.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

– Производство в малых городах сопоставимо с предприятиями министерства промышленности – автоагрегатными заводами, предприятиями министерства архитектуры и строительства – ОАО «Гомельстекло», ОАО «Керамика», а также сопоставимо со Светлогорским ПО «Химволокно».