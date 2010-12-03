Региональный технопарк появится в Минске

На вопросы ведущей отвечает начальник управления анализа и прогнозирования Комитета экономики Мингорисполкома Антон Краевский.

Антон Краевский:

В ближайшие годы в Минске появится региональный технопарк — площадка для развития малого инновационного бизнеса. Любой малый предприниматель сможет организовать производство в индустриальном парке данного технопарка. При технопарке будет создан бизнес-инкубатор, который позволит молодым, так называемым «стартаповским» предприятиям интенсивно развиваться с самого начала. Будет осуществляться юридическое, бухгалтерское и иное сопровождение этого бизнеса.

Технопарк по законодательству сможет на 50% снизить арендную плату для своего резидента. К тому же, будет снижен налог на прибыль: вместо 24% резидент технопарка будет уплачивать всего 10%. Местные власти вправе снизить ставку на землю и недвижимость для какого-либо резидента.

Поскольку в данном технопарке во главу ставятся инвестиции, инновации, экспорт, то мы делаем упор на инновационное развитие. Например, сформирован перечень «якорных» компаний, которые в первую очередь разместятся в данном технопарке. Здесь смогут работать очень мелкие организации, занимающиеся разработками, например, в сфере медицины, медицинского оборудования и приборостроения.

Антон Краевский, начальник управления анализа и прогнозирования Комитета экономики Мингорисполкома, рассказал о будущем региональном технопарке, который будет построен в Минске в ближайшие годы, в эфире телеканала «Столичное телевидение».