Региональное хранилище эксплуатационных радиоактивных отходов планируется построить в Беларуси

Об этом сегодня в Минске сообщил главный специалист сектора ядерных технологий управления стратегического развития Минэнерго Владимир Высоцкий. Хранилище может расположиться в радиусе 30 километров от будущей АЭС. Сейчас наши учёные совместно с энергетиками разрабатывают национальную стратегию обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также изучают возможные условия и перспективы создания нового хранилища, так как существующее практически полностью заполнено.