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Региональное хранилище эксплуатационных радиоактивных отходов планируется построить в Беларуси

09 октября 2008 13:49
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Об этом сегодня в Минске сообщил главный специалист сектора ядерных технологий управления стратегического развития Минэнерго Владимир Высоцкий. Хранилище может расположиться в радиусе 30 километров от будущей АЭС. Сейчас наши учёные совместно с энергетиками разрабатывают национальную стратегию обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также изучают возможные условия и перспективы создания нового хранилища, так как существующее практически полностью заполнено.
# Экономика

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