Реформа малого и среднего бизнеса себя оправдала

Вопреки мнению противников, утверждавших, что переход на новые формы работы, заставит белорусских предпринимателей прекратить свою деятельность. Сегодня в Совете по развитию предпринимательства при Президенте республики Беларусь озвучили итоги кампании. Зарегистрировано более 15 тысяч так называемых ЧУПов и около 200 тысяч ИП. И количество поданных документов для перерегистрации ежедневно растет. Одна из причин: упрощение налогового законодательства и ряд преференций для развития малого бизнеса.