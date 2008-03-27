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Реформа малого и среднего бизнеса себя оправдала

27 марта 2008 17:44
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Вопреки мнению противников, утверждавших, что переход на новые формы работы, заставит белорусских предпринимателей прекратить свою деятельность. Сегодня в Совете по развитию предпринимательства при Президенте республики Беларусь озвучили итоги кампании. Зарегистрировано более 15 тысяч так называемых ЧУПов и около 200 тысяч ИП. И количество поданных документов для перерегистрации ежедневно растет. Одна из причин: упрощение налогового законодательства и ряд преференций для развития малого бизнеса.
# Экономика

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